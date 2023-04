Inter-Fiorentina, Pradè: “Vittoria che dà consapevolezza, questo sarà un mese fondamentale”

Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha commentato il successo per 1-0 ottenuto quest’oggi dalla Fiorentina in casa dell’Inter. “Abbiamo fatto una gara che sembrava inglese con un’azione da una parte e una dall’altra, siamo riusciti a vincerla e grande merito va ai ragazzi e al mister. Siamo felicissimi per i tifosi che oggi si sono sentiti per tutta la partita, ci hanno creduto come ci abbiamo creduto noi. Continuiamo nella striscia positiva sapendo che già stasera si torna a Firenze visto che domattina ci alleniamo e mercoledì abbiamo una sfida importantissima – ha aggiunto Pradè –. Sarà un mese molto importante, dovremo essere bravi tutti quanti a gestire le energie e le forze. Ce la metteremo tutta, abbiamo acquisito mentalità”. “Quello che un dirigente deve fare è non far esaltare nessuno, né farlo deprimere – ha proseguito il ds viola –. Le vittorie però danno consapevolezza, ti portano a lavorare in maniera diversa durante la settimana. L’Inter è una squadra incredibile, con giocatori importanti, ma noi siamo venuti senza alcun timore reverenziale, abbiamo fatto la nostra gara e l’abbiamo portata a casa con grande sacrificio e con una grande prestazione di tutti”.

La Fiorentina torna a vincere a San Siro contro i nerazzurri dopo otto anni. “Ultimamente eravamo stati molto sfortunati con l’Inter perché ogni episodio ci girava contro – ha ricordato Pradè –. Torniamo a casa, continuiamo a lavorare, felici per il presidente Commisso e per i tifosi”.