Juventus, Bremer: “Possiamo giocarci lo scudetto, sappiamo che l’Inter è forte”

Gleison Bremer, che proprio oggi ha ufficializzato il prolungamento del contratto che lo terrà legato alla Juventus fino al 2028, dichiara: “Cresciuta la consapevolezza di poterci giocare lo scudetto fino alla fine? Sì, è vero. Quest’anno abbiamo questa consapevolezza, ma dobbiamo continuare così. Non abbiamo vinto nulla. Sappiamo che l’Inter è forte, ma noi dobbiamo restare lì attaccati a loro. Il rinnovo è una grande emozione, spero di continuare su questa strada. Ho scelto la Juventus perché è una squadra vincente. Hanno vinto nove scudetti di fila. Quando sono arrivato qui ho capito che questa è una famiglia. Quest’anno è migliore rispetto al primo che è stato un anno d’ambientamento e sono successe tante cose. Adesso è anche arrivato il nuovo direttore e c’è serenità. Ho imparato dagli errori com’è normale che sia ma quest’anno sto davvero bene“. Sabato a Torino i bianconeri si preparano a sfidare la Roma: “E’ una partita importante, loro vengono da una vittoria pesante contro il Napoli. Ho già giocato contro Romelu. Come si marca? Dipende dalle zone del campo. Se sei basso, non puoi rischiare l’anticipo perché qualsiasi errore lui si gira e va in porta“.