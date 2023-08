Juventus-Atalanta oggi in tv: data, orario e streaming amichevole 2023

Alle 20:30 di oggi, sabato 12 agosto, è in programma l’amichevole di lusso tra Juventus e Atalanta. Un antipasto di campionato tra due big del nostro calcio, con Allegri e Gasperini pronti a testare le prime soluzioni in vista del debutto stagionale. La partita potrà essere seguita su Dazn con telecronaca di Edoardo Testoni. A Cesena quindi i due tecnici cercheranno di trarre indicazioni preziose a pochi giorni dai match ufficiali contro Udinese e Sassuolo. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA