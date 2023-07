Juventus, allenamento a porte aperte: Vlahovic in gol nella sfida in famiglia

Allenamento a porte aperte per la Juventus alla Continassa. Circa 500 persone hanno assistito al lavoro dei bianconeri di questo sabato mattina, in campo per circa un’ora e mezza e con partitella in famiglia chiusa sull’1-1. A Iling-Junior ha risposto Dusan Vlahovic, al centro di un intrigo di mercato che potrebbe portare lui al Chelsea e Lukaku alla Juventus. Intanto il serbo si concentra sul campo, davanti agli sguardi di mister Allegri, il presidente Gianluca Ferrero e il nuovo ds Cristiano Giuntoli. La Juventus è ancora in attesa della decisione dell’Uefa che potrebbe escludere il club dalle coppe europee per la prossima stagione.