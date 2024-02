Juventus, Allegri: “Momento non felice, bisogna stare in silenzio e lavorare”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese: “Durante l’annata ci sono questi momenti. La squadra aveva fatto un buon primo tempo, l’Udinese è una squadra fisica, con tecnica, non era facile giocarci contro. Non è un momento felice per noi, siamo secondi in classifica ma dobbiamo ancora fare tante punti per entrare in Champions, dobbiamo resettarci e ricominciare da sabato. Credo che questa squadra sia stata fatta con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato. Dispiace, ma bisogna uscirne rafforzati. Bisogna pensare a lavorare e fare. Bisogna stare in silenzio e continuare a lavorare“. Continua: “Sono dispiaciuto perché da tre partite non riusciamo a vincere. Abbiamo fatto un punto in tre partite. Abbiamo fatto un buon primo tempo, una partita lenta e quando ti capita l’occasione devi fare gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ più di difficoltà. Però ripeto che bisogna stare calmi, c’è la quota Champions da raggiungere, c’è una semifinale di Coppa Italia e bisogna reagire. È normale che ci possa essere un momento di “down” e questo momento va superato il prima possibile. Dovremo fare una buona partita a Verona e non sarà sicuramente facile”. Su Chiesa: “Da Federico mi aspetto cose importanti però sono contento della prestazione di stasera. Ma sono contento di tutta la squadra“.