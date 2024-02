Udinese, Cioffi: “Non abbiamo mai mollato, oggi raggiunto il massimo”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 1-0 contro la Juventus: “I ragazzi sono stati bravi perché abbiamo passato dei momenti difficili, non hanno mai mollato e messo in campo tutto il lavoro fatto. Contro una squadra di campioni devi fare fatica e non devi permettere alla fatica di fermarti. È una vittoria tutta loro. Gianetti? È un leader silente, parla poco, picchia tanto, è sempre presente. Ha portato tanto a livello di calma e gestione e credo non abbia fatto rimpiangere alcune assenze important. Lautaro Giannetti è stato uno step, l’altro è stata la convinzione e la determinazione in quello che i numeri dicevano. Poi anche la determinazione nel lavoro. Abbiamo raggiunto un buon equilibrio, sapendo che siamo più vicini all’obiettivo ma non così vicini. Bisogna saper leggere i momenti, la situazione in cui sei senza farti prendere da fatica e dubbi. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare raggiungendo il massimo”.