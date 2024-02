Juventus-Udinese, Samardzic: “Abbiamo vinto, quindi è una partita perfetta”

Lazar Samardzic ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell’Udinese contro la Juventus: “Sappiamo tutti quanto sia molto difficile contro la Juve, ma abbiamo dato tutto e abbiamo vinto. Questo lo abbiamo studiato, è venuto perfetto e siamo felici. Abbiamo vinto, quindi è una partita perfetta. Abbiamo difeso come bestie e siamo molto contenti. Vincere dà sempre una fiducia incredibile, non abbiamo vinto tanto ma siamo in un momento molto buono“. Sul suo futuro: “Provo a non sentire niente, non è buono, ho fiducia nell’Udinese e voglio dare tutto”.