Judo, Grand Slam Tel Aviv: Alice Bellandi è medaglia d’oro nei 78 kg

Medaglia d’oro nei 78 kg per Alice Bellandi nell’ultima giornata del Grand Slam di judo a Tel Aviv. La talentuosa azzurra ha sconfitto nell’ordine la mongola Otgonbayar, la francese Posvite e l’israeliana Lanir, tutte per ippon. Nell’atto conclusivo, invece, ha battuto la francese Malonga, argento a Tokyo 2020. “Quarto oro consecutivo e primo posto posto nella Ranking List Mondiale: questi risultati positivi hanno reso Alice molto sicura delle sue potenzialità. Oggi è stata impressionante e non ha sbagliato nulla. Per chi segue il nostro sport è stata uno spettacolo guardarla. Il suo percorso deve essere d’esempio per tutti, le faccio i miei complimenti” ha dichiarato il capoallenatore della squadra azzurra femminile Francesco Bruyere al sito della Fijikam.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Gennaro Pirelli ha chiuso al quinto posto nei 100 kg. Battuti il turkmeno Majanov ed i canadesi Elnahas e Reyes, si è arreso in semifinale all’azero Kotsoiev e nella finale per il bronzo al brasiliano Goncalves. Settima piazza invece nei 90 kg per Christian Parlati, fermato dall’azero Mehdiyev e nei recuperi dal mongolo Gantulga dopo due belle vittorie ai danni del francese Tassier e del belga Chouchi. Un solo successo, sempre nei 90 kg, per Nicholas Mungai, vittorioso ai danni del montenegrino Mrvaljevic prima di esser sconfitto dal serbo Majdov, mentre Asya Tavano nei +78 kg ha avuto la peggio contro la bosniaca Larisa Ceric.