Judo, Grand Prix Linz 2024: Asia Avanzato ai piedi del podio nei -48 kg

E’ andata in archivio la prima giornata del Grand Prix Upper Austria 2024 in corso di svolgimento a Linz. Un fine settimana importante, che mette in palio punti per il ranking olimpico con Parigi che si avvicina sempre di più. Quest’oggi la migliore delle nostre è stata Asia Avanzato, la quale si è fermata a un passo dal podio nella categoria fino ai -48 kg. L’azzurra ha sconfitto la statunitense Suzuki e successivamente le brasiliane Ferreira e Lima per uscire vincitrice dalla Pool D. In semifinale lo stop contro la nipponica Wakana Inagaki, mentre nella finale per il bronzo la nostra si è poi dovuta arrendere anche all’olandese Gersjes. Restando in campo femminile, nella stessa categoria di peso Giulia Ghilione dopo aver battuta la marocchina Chakir è stata sconfitta dalla colombiana Lasso; Martina Castagnola ha perso all’esordio nei -52kg contro Larissa Pimenta, invece Carlotta Avanzato ha dato forfait nei -57 kg. Tra gli uomini primo turno fatale per Simone Aversa nei -60kg, sconfitto dal kazako Seilkhan. Meglio è andata a Francesco Cargnelutti, che nei -66 kg ha battuto prima l’asiatico Cheng e poi l’israeliano Flicker prima di arrendersi a Serdar Rakhimov.