Jannik Sinner vince l’Atp 250 di Montpellier 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner ha conquistato l’Atp 250 di Montpellier 2023, il primo della stagione, sconfiggendo Maxime Cressy in finale. L’azzurro si è imposto con lo score di 7-6 6-3 in 1h35′ di gioco, tornando a sollevare un trofeo dallo scorso agosto (Umago) e addirittura dalla fine del 2021 se si considera solo il cemento. L’azzurro ha dovuto giocare solamente tre partite, in virtù del bye al primo turno e del forfait di Fucsovics al secondo, ma le ha vinte tutte e tre senza concedere set. Risultato importante per il classe 2001, che dà seguito all’ottimo Australian Open – in cui si è arreso in cinque set solamente al futuro finalista Tsitsipas – e si candida ad una stagione da protagonista.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è aggiudicato ben 250 punti del ranking maschile, per un totale di 2445 punti che lo proiettano alla posizione numero 14 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 85mila e 605 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo dell’Atp 250 di Montpellier.

MONTEPREMI ATP 250 MONTPELLIER 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)