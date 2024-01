Jannik Sinner vince l’Australian Open 2024: numeri, statistiche e record

Jannik Sinner è il primo tennista italiano della storia a vincere l’Australian Open e il terzo azzurro di sempre, dopo Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960) and Adriano Panatta (Roland Garros 1976), a vincere uno Slam. Questi sono soltanto alcuni dei primati stabiliti dall’azzurro, che grazie al successo ai danni di Daniil Medvedev si è laureato campione a Melbourne. Come riporta Opta, Sinner è il terzo giocatore più giovane a vincere il titolo agli Australian Open dal 1988 (quando il torneo si spostò a Melbourne Park), più vecchio solo di Novak Djokovic nel 2008 e Jim Courrier nel 1992. A 22 anni e 165 giorni, Jannik è anche il secondo giocatore Under 23 dell’era Open a vincere una finale del Grande Slam recuperando uno svantaggio di due set a zero, dopo Bjorn Borg (Roland-Garros 1974). L’altoatesino è infine il 3° giocatore a ottenere vittorie consecutive nella top 5 ATP nei quarti, in semifinale e nella finale di uno Sla, sul cemento, dopo Federer (US Open 2007) e Djokovic (Australian Open 2012).