Jannik Sinner celebrato da Gucci con una cena privata a Londra: tra gli ospiti Ryan Gosling e Salma Hayek

Per Jannik Sinner le luci dei riflettori non si spengono, anzi. A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, il nuovo numero uno al mondo del tennis è stato celebrato da Gucci, di cui è infatti Global Amabassador. Il marchio di lusso ha organizzato nella serata di mercoledì una cena privata al Mount St. Restaraunt in onore del campione di Sesto Pusteria. Diverse le celebrità del mondo dello spettacolo invitate, soprattutto del cinema: da Ryan Gosling a Salma Hayek, passando per Kingsley Ben-Adir ad Hannad Dodd, quest’ultima una delle protagoniste di una delle serie di maggiori successo degli ultimi anni, ovvero Bridgerton.

📍London 🇬🇧

A private dinner at Mount St. Restaurant hosted by Gucci in honor of its Global Ambassador Jannik Sinner was held last evening.

Among the guests were Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Poppy Delevingne, Kingsley Ben-Adir, and Hannah Dodd. pic.twitter.com/O62KEixC2I

