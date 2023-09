Italia-Ucraina, anche Matteo Berrettini in tribuna a San Siro (FOTO)

Tanti volti conosciuti dello sport e non solo in tribuna per assistere alla delicata sfida tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Presente anche Matteo Berrettini, purtroppo fermo dopo il brutto infortunio patito agli US Open. Il tennista romano dovrà stare fermo più di un mese e nel frattempo si gode il match degli Azzurri, subito immortalato dalla regia di Rai Sport.