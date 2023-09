Coppa Davis 2023, i risultati di oggi: il Cile supera 3-0 la Svezia, ok Francia e Serbia

Nessuna sorpresa in questa giornata inaugurale della fase a gironi di Coppa Davis 2023, di scena in quattro differenti location europee (Manchester, Bologna, Valencia e Spalato). Vittore per Francia, Serbia, Olanda e soprattutto per il Cile, inserito nel girone dell’Italia. Jarry e compagni hanno sconfitto come da pronostico per 3-0 la Svezia, che si candida ad essere il fanalino di coda del gruppo. Domani tocca agli azzurri di Volandri contro il Canada: nel frattempo, ecco i risultati di oggi, martedì 12 settembre.

FRANCIA-SVIZZERA 3-0: A firmare la prima vittoria di giornata è il team transalpino, che non tradisce le attese e archivia la pratica Svizzera già al termine dei due singolari. Adrian Mannarino ha superato in rimonta la sorpresa degli US Open, Dominic Stricker, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4. Ugo Humbert ha invece liquidato con un doppio 6-4 l’esperto Wawrinka, regalando alla Francia il punto decisivo. Ininfluente dunque il doppio, portato a casa comunque dai francesi Mahut/Roger-Vasselin.

CILE-SVEZIA 3-0: Netta vittoria anche per i sudamericani, partiti col piede giusto. Se Nicolas Jarry ha travolto con un comodo 6-2 6-4 Elias Ymer, Christian Garin ha invece impiegato circa due ore e mezza per liberarsi di Leo Borg, spuntandola solo per 7-5 al terzo. Anche in questo caso il doppio non è risultato decisivo, ma a prevalere sono stati comunque i cileni grazie a Barrios Vera e Tabilo.

OLANDA-FINLANDIA 2-1: L’unico confronto equilibrato di giornata è stato quello andato in scena a Spalato, dove la Finlandia ha spaventato gli oranje. Merito di Otto Virtanen, che nel primo singolare ha avuto la meglio del più quotato Van de Zandschulp per 7-6 6-4. A metterci una pezza è stato però Tallon Griekspoor, il quale nonostante la pressione ha regolato Ruusuvuori per 7-6 6-3. La selezione scandinava ci ha provato davvero in tutti i modi, anche in doppio dove praticamente non aveva chance. Heliovaara e Niklas-Salminen sono riusciti a strappare un set a Koolhof e Middelkoop ma non di più, uscendo comunque a testa alta.

SERBIA-COREA DEL SUD 3-0: In attesa di Novak Djokovic, la Serbia ha battuto la Corea del Sud, iniziando l’avventura col piede giusto. Prima Dusan Lajovic ha sconfitto per 6-4 7-6 Hong, poi Laslo Djere ha superato in rimonta il rientrante Kwon per 4-6 6-2 6-2. Ininfluente il doppio, conquistato da Cacic e Kecmanovic al tie-break del terzo set.