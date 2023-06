Italia-Svizzera domani in tv: orario, canale e diretta streaming Europei Under 21 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Italia e Svizzera, valida per il secondo turno del Gruppo D degli Europei Under 21 2023. Partita già da dentro o fuori sia per gli Azzurrini che per la compagine elvetica, entrambe a quota zero punti dopo le rispettive sconfitte nel round d’esordio. Gli uomini di Nicolato dopo lo sfortunato e pesante ko contro la Francia non possono più sbagliare e cercare di conquistare i tre punti. La sfida è in programma oggi, domenica 26 giugno alle ore 18:00 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca. Diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay.