Italia Polo Challenge, a Cortina trionfa U.S. Polo Assn.

La U.S. Polo Assn. ha trionfato nella prima tappa stagionale di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE. Sul campo innevato di Fiames, il trofeo intitolato proprio a U.S. Polo Assn. se lo sono aggiudicato tre francesi: Sebastien Aguettant, Patrick Paillol e Matthieu Delfosse, che nella sfida in famiglia ha battuto 9 1/2-5 il Natuzzi Team in cui giocava il fratello Clement. Al terzo posto si è piazzato il Grand Hotel Savoia, che ha superato Riccione, mentre è terminata in parità la finale per il quinto e sesto posto tra Kadermin Union e Blue Ocean Finance.

«Quello con Cortina è un rapporto bello e proficuo – ha sottolineato il segretario generale della FISE, Simone Perillo -. Il polo è uno sport spettacolare, che appassiona la gente e unisce i valori del binomio tra cavallo e cavaliere e quelli di uno sport di squadra. Le belle parole che abbiamo letto in questi giorni di due campioni come Kristian Ghedina e Stefania Constantini sono uno stimolo a fare ancora meglio. Il nostro ringraziamento va al Comune di Cortina d’Ampezzo e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e di un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Quello di Cortina è stato uno splendido spot per questa disciplina».

I RISULTATI DELLE FINALI

5°/6° posto Kadermin Union-Blue Ocean Finance 6-6

3°/4° posto Grand Hotel Savoia-Riccione 7-1

1°/2° posto Natuzzi-U.S. Polo Assn. 5-9 1/2