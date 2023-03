Italia-Inghilterra, ecco Mateo Retegui: età, dove gioca, caratteristiche e carriera

Nato a San Fernando, cittadina nella provincia di Buenos Aires, Argentina, il 29 aprile 1999, Mateo Retegui è il nuovo attacante della Nazionale Italiana. Centravanti forte di testa, rapido e anche forte fisicamente (186 cm per 86 chili), il classe 99′ è destrorso, ma con una propensione a calciare con entrambi i piedi. Può fare da boa ma anche accorciare e fare da raccordo tra i reparti, all’occorrenza può anche calciare i rigori.

Retegui è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, dove ha debuttato in prima squadra il 17 novembre 2018, in campionato, nella sfida vinta per 1-0 alla Bombenera contro il Patronato, subentrando a Carlos Tévez negli ultimi minuti di gioco. Da lì prestiti in giro per la Nazione, prima all’Estudiantes di La Plata, dove ha realizzato la sua prima rete il 10 ottobre 2019 negli ottavi di finale della Copa Argentina contro l’Estudiantes di San Luis. Poi altro prestito al Talleres e poi al Tigre, dove questa stagione sta facendo segnare numeri importantissimi. 29 gol in 50 presenze.

L’argentino è adesso stato convocato da Mancini, che ha potuto sfruttare il luogo di nascita del nonno paterno, ovvero la Sicilia, che gli ha quindi permesso di essere convocato con la Nazionale Campione d’Europa.