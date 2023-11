Italia, i convocati di Spalletti per Macedonia del Nord e Ucraina: fuori Immobile, torna Jorginho

Luciano Spalletti ha reso nota la lista da 29 nomi dei convocati per le prossime sfide della Nazionale. Gli azzurri incontreranno la Macedonia del Nord il 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e poi saranno impegnati contro l’Ucraina alla BayArena di Leverkusen il 20 novembre. Si tratta di due incontri fondamentali, in quanto il premio in palio è il secondo posto nel Gruppo C e la qualificazione agli Europei 2024. Il ct tricolore ha deciso i nomi di chi da domenica si riunirà a Coverciano in preparazione alle due gare:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)