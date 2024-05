Internazionali d’Italia, Nadal sorprende tutti: “Non è detto che sia l’ultima volta a Roma…”

“Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma. L’ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente”. Lo ha detto Rafael Nadal dopo l’eliminazione agli Internazionali di Roma contro il polacco Hubert Hurkacz, lo spagnolo in conferenza stampa spiazza tutti. “Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98% – ha proseguito – Non mi aspettavo una cerimonia a fine partite, ma se mi ritirerò credo avranno tempo”.

“È stato un match duro – ha proseguito parlando della sconfitta odierna contro Hurkacz – Ho iniziato bene, ho avuto chance ma poi ho preso il break e ho perso. Ho cercato di creargli problemi, ma lo score del primo set è severo. Nel secondo non sono riuscito a rimontare. Lui ha servito bene, non ho avuto occasioni per rispondere bene. Non stavo bene in campo. Da due anni faccio fatica, ho sempre tante domande in testa. Sapevamo che fosse questa la situazione”.

Sul pubblico di Roma, Nadal ha aggiunto: “Ho sempre sentito amore e affetto da parte della gente nel corso della mia carriera. Vedo che sono tristi per la fine di questa era del tennis. Spero di essere ricordato come un esempio positivo, come uomo educato e bella persona”.

Uno sguardo sul prossimo Roland Garros: ” Hai visto quanta fatica faccio in campo? Ma potrebbe essere. Potrei giocarlo. Vediamo come sto tra due settimane. La decisione non è presa nella mia testa. Se devo dire come mi sento, penso che andrò al Roland Garros e darò il massimo. Ho problemini fisici ma non infortuni. Vediamo come mi sento giorno dopo giorno. Se ce la farò, lotterò”, ha concluso.