Internazionali d’Italia 2024, Gauff avanza in tre set. Ok Osaka e Swiatek

Iniziati gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone femminile agli Internazionali d’Italia e – almeno quest’oggi – non arrivano sorprese. Iga Swiatek regola con il punteggio di 6-3 6-4 Yulia Putintseva, nonostante qualche piccolo patema d’animo in un secondo set in cui si è trovata a rimontare dall’1-4 con cinque games di fila che hanno chiuso il match. Per la polacca una sfida alquanto intrigante negli ottavi di finale contro l’ex numero uno al mondo Angelique Kerber, che ha sconfitto 6-3 7-6(4) la bielorussa Sasnovich e fin qui non ha perso alcun set in quest’edizione degli IBI.

Prosegue senza intoppi anche il cammino di Naomi Osaka, che ha disputato un match di alto livello contro Daria Kasatkina, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Per la nipponica ora negli ottavi la finalista degli ultimi Australian Open, ovvero la cinese Zheng Qinwen, che ha rimontato con lo score di 3-6 6-1 6-2 Linda Noskova.

Segnali di vita anche da parte di un’altra ex top-10 come Paula Badosa, alle prese ormai da più di un anno con continui problemi fisici, anche cronici. La tennista iberica, però, non ha alcuna intenzione di mollare e dimostrazione ne abbiamo avuta anche quest’oggi, con una vittoria caparbia in rimonta (5-7 6-4 6-4) ai danni di Diana Shnaider. Dall’altro lato della rete lunedì troverà Coco Gauff, questa sera in una versione ben lontana dalla migliori. La statunitense parte alla grande e vince il parziale d’apertura per 6-1, ma nel secondo set si spegne e subisce il bagel dalla romena Cristian prima di rimediare con il 6-3 nella frazione decisiva.

Dopo Madrid, continua anche l’ottimo momento di Madison Keys. La statunitense ha sconfitto 6-4 4-6 6-3 Beatriz Haddad Maia. Prossima avversaria sarà Sorana Cirstea, che ha sovvertito il pronostico contro Marketa Vondrousova, vincendo con il punteggio di 7-6(1) 6-3