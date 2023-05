Internazionali d’Italia 2023, day 2: Cobolli fa esplodere il Foro, Napolitano si regala una meritata soddisfazione

Seconda giornata di tennis al Foro Italico, che ha visto concludersi le qualificazioni di entrambi i tabelloni e l’inizio degli incontri del main draw femminile. La copertina del giorno non può che prendersela Flavio Cobolli, che ha infiammato il Campo 2, quello più vicino in linea d’aria alla Curva Sud dello Stadio Olimpico in cui gioca la ‘sua’ Roma. Il tennista romano ha lottato, vinto e chiuso a terra, in lacrime, la sua splendida battaglia contro Emilio Nava: 4-6 7-6(4) 7-5 in 2h e 39′ di gioco. Una soddisfazione di quelle che restano, davanti ad amici, parenti e tanti appassionati che si sono riversati sulle gradinate per assistere al match.

Ma l’Italia porta anche un secondo azzurro in main draw e anche questa è un’altra bella storia. Sì, perché Stefano Napolitano merita una gioia di questo genere dopo alcuni anni travagliati a causa degli infortuni. D’altronde parliamo di una ex promessa del nostro tennis, di un ragazzo che a ventidue anni nel 2017 festeggiava un best ranking attorno alla 150esima posizione mondiale e un turno passato al Roland Garros dopo aver superato anche le qualificazioni. Qualche anno dopo lo ritroviamo a lottare nei tornei ITF per ricostruirsi una seconda carriera e ora, attraverso un percorso iniziato con le prequalificazioni, arriva il main draw di Roma. Anche in questo caso una lotta di due ore e mezza, un successo in rimonta per 4-6 7-5 7-5 con qualche fisiologico patema nel finale, quando sul 5-4 e servizio ha subito il break. Per fortuna, ne è arrivat un altro provvidenziale nel game successivo.

Sconfitte abbastanza nette per gli altri tre nostri rappresentanti che erano riusciti ad avanzare al round decisivo del tabellone cadetto. Andrea Pellegrino quantomeno è riuscito a far partita pari con Popyrin per un set verso il 0-6 6-7(3) finale, mentre Francesco Maestrelli e Franco Agamenone hanno ceduto di schianto rispettivamente contro Pedro Martinez e Alexandre Muller: 0-6 2-6 il primo, 0-6 1-6 il secondo.

Ma oggi era anche il giorno dei primi incontri del tabellone principale femminile, in cui ci sono da registrare i successi di Jasmine Paolini e Lisa Pigato. La toscana ottiene un successo importante, che si spera possa alzarle il morale dopo un inizio di 2023 difficile. Anche perché giunto dopo una partita complessa, in cui è riuscita ad imporsi per 6-4 6-7(3) 6-2 su Xinyu Wang dopo essere stata brava a non mollare la presa in seguito al secondo set perso in lotta. La giovane Pigato conquista invece il primo successo a livello WTA, imponendosi nel derby con Diletta Cherubini per 7-5 2-6 6-3. Anche per la bergamasca una vittoria importante, che arriva dopo un paio di annate in cui probabilmente lei stessa si aspettava una crescita più veloce (la ricordiamo qualificarsi due anni fa per il WTA di Parma, prima di perdere da Serena Williams).

Diversi rimpianti per Lucrezia Stefanini, che con una vittoria si sarebbe potuta assicurare l’ingresso nelle prime 100 per la prima volta in carriera. Ma il rammarico è per l’andamento del match, in cui ha avuto diverse occasioni per aggiudicarsi sia il primo che il secondo parziale. E invece se li è presi entrambi Xiyu Wang al tie-break. Poco da segnalare nell’incontro che ha chiuso il programma sul Campo Centrale, dove la vincitrice delle prequali Dalila Spiteri non è riuscita a raccogliere più di un game contro McNally.