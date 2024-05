Internazionali d’Italia, troppo Hurkacz per Nadal: lo spagnolo saluta Roma e il Foro Italico

Rafael Nadal saluta Roma e il Foro Italico, per l’ultima volta da giocatore. Il dieci volte campione di questo torneo si arrende al tennista polacco Hubert Hurkacz con lo score finale di 6-1 6-3 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco. La testa di serie numero nove del torneo è stato implacabile dall’inizio alla fine e ha marcato la differenza con un Nadal volenteroso e generoso, ma che ovviamente è lontano parente dei tempi migliori. Meraviglioso il tributo del pubblico romano che, in questi anni, ha condiviso con il tennista di Manacor tanti momenti indelebili.

PRIMO SET – L’inizio della partita è molto combattuto e di altissimo livello, Nadal non riesce a sfruttare ben cinque palle break nel primo game dell’incontro. Hurkacz mette a segno tre aces e due servizi vincenti ed in qualche modo tiene il game d’apertura. Anche il dieci volte campione di questo torneo soffre alla battuta, ma salva due palle break e dopo oltre venticinque minuti pareggia i conti sull’1-1. Da questo momento in poi la partita si mette in discesa per Hurkacz che alza il livello, serve alla grande e da fondo non lascia scampo ad un Nadal che ci prova ma non basta. Il break arriva nel quarto e nel sesto gioco, la prima frazione di gioco dura quarantotto minuti ma dice 6-1 per il polacco.

SECONDO SET – Nadal prova a rimanere attaccato alla partita come può, tiene il primo turno di servizio ma non il secondo. Hurkacz non perdona, vince i suoi primi tre turni di servizio a zero, senza concedere neanche un punto, e sale sul 4-2. Nadal non molla, ma in risposta non riesce ad essere incisivo e nell’ottavo game non converte due punti che potevano portarlo quantomeno a palla break. Lo spagnolo perde nuovamente la battuta nel nono game e la partita si chiude qua, 6-1 6-3.