Internazionali d’Italia 2024, partite sospese per pioggia martedì 7 maggio: tutti gli aggiornamenti

Partono gli incontri di main draw agli Internazionali d’Italia e, come lo scorso anno, torna protagonista la pioggia. Attorno alle 13:00 di oggi, martedì 7 maggio, sono iniziate a cadere le prime gocce che hanno interrotto diversi match, sia a livello di main draw che di qualificazioni. Vedremo se la sospensione sarà più o meno duratura: potrete seguire qui tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico di Roma.

AGGIORNAMENTO 13:35 – Per fortuna si è trattato di un’interruzione veloce, per il momento. Si torna già in campo.

Matches have been temporarily suspended due to rain.

We are monitoring weather conditions and will keep you updated on any schedule change here.#IBI24 | @WTA | @atptour

