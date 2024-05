Internazionali d’Italia 2024, forfait Lehecka: Berrettini entra in tabellone e libera una wild card

Nuovo forfait in vista degli Internazionali d’Italia: Jiri Lehecka, dopo il ritiro in semifinale a Madrid, è costretto a rinunciare al Masters 1000 di Roma. Il problema alla schiena non consentirà al tennista ceco di partecipare al torneo romano. Una cancellazione che permette a Matteo Berrettini di entrare direttamente in tabellone senza usufruire di una wild card da parte degli organizzatori. Ma lo stesso tennista romano non è al momento certo di prender parte al torneo: “Berrettini? Spero ci sarà, ha avuto una brutta tonsillite, si sta allenando qui a Roma e lo aspetteremo fino all’ultimo momento. La presenza di Matteo è importante per il tennis italiano al di là del risultato sportivo, è un leader, un trascinatore e insieme ai successi di Jannik la vittoria di Marrakech è la più bella notizia per il tennis”, ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente FITP. Con Berrettini in tabellone si libera una wild card: Stefano Napolitano è il favorito.

L’ENTRY LIST AGGIORNATA