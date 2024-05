Internazionali d’Italia 2024, concluse le pre-qualificazioni: tutte le wild card

Si sono concluse al Foro Italico e sul suggestivo campo costruito a Piazza del Popolo le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2024. In campo femminile conquistano il pass per il main draw una veterana del circuito quale Federica di Sarra e la giovane classe ’06 Vittoria Paganetti; saranno invece in qualificazioni le due sconfitte in finale, ovvero Anastasia Abbagnato e Beatrice Ricci. Per ora Lisa Pigato è wild card nelle qualificazioni, ma il probabile forfait di Matilde Paoletti causa infortunio dovrebbe aprirle le porte del main draw. Il suo invito per le qualificazioni andrebbe, nel caso, ad Eleonora Alvisi. In campo maschile erano solo due gli inviti in palio, entrambi per il tabellone di qualificazione: a conquistarli sono stati Andrea Picchione e Giovanni Oradini.

MASCHILE

TABELLONE PRINCIPALE

Matteo Berrettini

Fabio Fognini

Giulio Zeppieri

Matteo Gigante

Andrea Vavassori

QUALIFICAZIONI

Francesco Maestrelli

Francesco Passaro

Samuel Vincent Ruggeri

Andrea Picchione

Giovanni Oradini

FEMMINILE

TABELLONE PRINCIPALE

Martina Trevisan

Sara Errani

Lucrezia Stefanini

Giorgia Pedone

Nuria Brancaccio

Matilde Paoletti

Vittoria Paganetti

Federica Di Sarra

QUALIFICAZIONI

Silvia Ambrosio

Sofia Rocchetti

Jennifer Ruggeri

Lisa Pigato

Anastasia Abbagnato

Beatrice Ricci