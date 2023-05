Internazionali d’Italia 2023: Delai-Pedone si sfidano per una possibile wild card in qualificazioni

Al Foro Italico questa mattina sarebbe dovuto andare in scena l’ultimo atto delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023. E in effetti la finale tra Dalila Spiteri e Jessica Bertoldo c’è stata, con la netta vittoria della prima, che si è garantita l’accesso in main draw. Però non è finita qui. Ci sarà infatti un’altra sfida in programma domani, domenica 7 maggio alle ore 10:00 sul Pietrangeli. Ad andare in campo saranno le due semifinaliste del tabellone femminile, ovvero Melania Delai e Georgia Pedone. Questo perché – quando mancano meno di 24 ore al sorteggio – Sara Errani potrebbe entrare direttamente e senza l’ausilio di una wild card, che quindi rimarrebbe libera. Ci sarebbe poi da decidere chi tra le azzurre scalerebbe dalle qualificazioni al tabellone principale, mentre la vincente di Delai-Pedone andrebbe a giocare nel draw cadetto.