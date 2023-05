Internazionali d’Italia 2023: Cecchinato incanta Roma, battuto in due set Bautista Agut

Il primo vincitore di giornata agli Internazionali BNL d’Italia 2023 è Marco Cecchinato, che ribalta il pronostico della vigilia e sconfigge in due rapidi set Roberto Bautista Agut. Il tennista palermitano brilla al Foro Italico e s’impone con il punteggio di 6-2 6-2 in appena 1h16′. Match a senso unico e dominato dall’inizio alla fine da Cecchinato, che ha conquistato due break per set e non ha mai ceduto il servizio. Sicuramente la pessima prestazione di Bautista Agut, all’undicesima sconfitta negli ultimi 15 incontri, ha contribuito, ma ciò non toglie alcun merito a Marco, che ha staccato il pass per il terzo turno di Roma per la prima volta in carriera. Il tennista azzurro se la vedrà ora contro Hanfmann o Fritz.

