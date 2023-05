Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari ed ordine di gioco lunedì 8 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di lunedì 8 maggio. Si parte con i tabelloni di qualificazione maschile e femminile, con tanti azzurri impegnati. Ben 48 i match in programma, suddivisi su nove campi (escluso il Centrale). Di seguito il programma completo con tutti gli orari.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 10:00 – (3) Muller vs (WC) Ferrari

A seguire – (9) Hanfmann vs (WC) Ocleppo

A seguire – (WC) Colmegna vs (20) Waltert

A seguire – (WC) Chiesa vs (15) Osorio

A seguire – (8) Kovacevic vs (WC) Napolitano

A seguire – Bellucci vs (20) Barrios Vera

PIETRANGELI

Dalle ore 10:00 – (10) Frech vs (WC) Urgesi

A seguire – (7) Galfi vs Bouchard

A seguire – (12) Kokkinakis vs (WC) Gigante

A seguire – (WC) Cobolli vs (22) Basilashvili

A seguire – (1) Tomova vs Vickery

A seguire – (8) Martincova vs Fourlis

COURT 12

Dalle ore 10:00 – Kudermetova vs (23) Sebov

A seguire – (9) Dodin vs (WC) Turati

A seguire – Vavassori vs (23) Martinez

A seguire – (1) Popyrin vs Bonadio

A seguire – (2) Masarova vs Gadecki

A seguire – (7) Cerundolo vs Sels

COURT 1

Dalle ore 10:00 – (12) Hibino vs Mladenovic

A seguire – (11) Rus vs Papamichail

A seguire – Ruse vs (18) Pigossi

A seguire – (4) Friedsam vs Uchijima

A seguire – (WC) Bertoldo vs (19) Bolsova

COURT 2

Dalle ore 10:00 – Agamenone vs (14) Virtanen

A seguire – (2) Altmaier vs Kovalik

A seguire – Pellegrino vs (24) Brancaccio

A seguire – Sousa vs (13) Safiullin

A seguire – (4) Shevchenko vs Krutykh

COURT 3

Dalle ore 10:00 – Bejlek vs (13) Birrell

A seguire – Jacquemot vs (14) Andreeva

A seguire – Bjorklund vs (17) Townsend

A seguire – Konjuh vs (21) Danilovic

A seguire – Yastremska vs (22) Jeanjean

COURT 4

Dalle ore 10:00 – (11) Gojo vs Meligeni Alves

A seguire – Ymer vs (16) Machac

A seguire – Choinski vs (15) Rodionov

A seguire – (10) Daniel vs Nava

A seguire – Peniston vs (17) Fils

COURT 6

Dalle ore 10:00 – Scott vs (16) Bassols Ribera

A seguire – (3) Bonaventure vs (WC) Moratelli

A seguire – (5) Bondar vs Hesse

A seguire – Hon vs (24) Dart

A seguire – (6) Rakhimova vs Mandlik

COURT 13

Dalle ore 10:00 – Skatov vs (21) Maroszan

A seguire – Collarini vs (18) Grenier

A seguire – (5) Zhang vs Maestrelli

A seguire – (6) Galan vs Kopriva

A seguire – Marterer vs (19) Ugo Carabelli