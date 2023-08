Inter-Salisburgo in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2023

L’Inter scenderà in campo contro il Salisburgo nel match valevole come amichevole in vista dell’inizio della nuova stagione. I ragazzi di Inzaghi sono reduci da una tournée asiatica caratterizzata dal pari contro l’Al-Nassr e dalla vittoria contro il Psg e vogliono continuare a far bene. Non sarà però una passeggiata il test contro il Salisburgo, avversario ostico che vanta in rosa numerosi giovani. La partita è in programma alle ore 19:00 di mercoledì 8 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Dazn e Sky Go.