Inter, Marotta: “Mercato? Nessun allarmismo, lavoriamo con calma ai rinnovi”

Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Lazio: “Gli infortuni fanno parte del rischio, abbiamo una rosa di qualità. Mercato? Possiamo valutare quello che c’è da fare in caso di necessità. Ci troveremo con Ausilio, Baccin e gli altri per valutare la situazione, ma non parlerei di allarmismo. La nostra è una squadra che risponde a pieno a quelli che sono i nostro obiettivi. Rinnovi? Sono dinamiche che affrontiamo con calma. La priorità sono gli impegni che ci attendono. Se il rinnovo di Mkhitaryan è legato all’opportunità Zielinski? Henrikh è un professionista che ha dimostrato di essere un giocatore di qualità”.