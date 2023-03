Inter-Juventus domani in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Juventus, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Domani sarà il giorno del sentito derby d’Italia, con i nerazzurri che dovranno provare a reagire dopo l’ennesimo stop contro una piccola, quello della scorsa settimana a La Spezia. Certamente il passaggio del turno in Champions League ha restituito fiducia all’ambiente, ma anche la squadra di Allegri è reduce dall’importante successo in Europa League col Friburgo. La sfida è in programma domani, domenica 19 marzo alle 20:45 in quel di San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.