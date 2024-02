Inter-Juventus 1-0, Del Piero: “Dispiace per Yildiz, ha allargato le braccia perché c’erano solo lui e Vlahovic lì davanti”

Alessandro Del Piero questa sera è stato ospite nella puntata del “Club” su Sky al termine del big match tra Inter e Juventus. La prima domanda che è stata posta da Fabio Caressa all’ex numero 10 della Juventus è sulla scelta di schierare dal primo minuto Yildiz al posto di un Chiesa che aveva in ogni caso pochi allenamenti nelle gambe. “La scelta ci sta, Ccredo che Allegri voglia gente super pronta fisicamente. A me però dispiace in modo particolare per Yildiz, credo si sia visto in attacco un attimo di difficoltà. Ha allargato le braccia come a dire ‘siamo solo io e Vlahovic qua davanti'”.

“Per i giocatori scelti è ovvio ci sia difficoltà ad accompagnare l’attacco. D’altrodne la caratteristica della Juventus è difendersi bene e questa non è una sorpresa. Fa più fatica invece a fare girare la palla in maniera veloce. Allegri ha scelto la compattezza, questa è la realtà“, ha aggiunto l’ex capitano bianconero.