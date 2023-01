Inter, Cassano condanna Inzaghi: “Vince solo coppette, bisogna cambiare”

“Inter-Empoli? Un tonfo. La stagione secondo me si può salvare solo vincendo Champions o campionato, altrimenti diventa fallimentare, perché stanno facendo malissimo. Secondo me bisogna cambiare la guida tecnica a fine stagione, perché una piazza importante come Milano, Inzaghi fa fatica a reggerla. Ha vinto due coppette l’anno scorso e una quest’anno, ma non sono quelle che contano”. Queste le parole di Antonio Cassano, che su Instagram, ha commentato la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023, in particolare soffermandosi su Inter-Empoli e la sconfitta dei nerazzurri.

“Spezia-Roma era una partita da 0-0 – ha anche detto l’ex fantasista -. Partita bruttissima, con Dybala ha trovato due giocate e ha vinto. Le squadre di Mourinho da quando ha iniziato sono cambiate poco. Vincono le partite senza giocar bene, punto. Napoli fa il calcio più bello in Italia e uno dei più belli in Europa. Spalletti allenatore di altissimo livello, stanno facendo qualcosa di unico. Tutti tiferanno Napoli”.