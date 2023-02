Inghilterra-Italia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni U20 2023 rugby

L’Italia torna in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 di Rugby, dopo la sconfitta di misura ottenuta contro la Francia. Gli azzurrini cercano il terzo successo di fila contro l’Inghilterra, ma in quest’occasione in trasferta. Gli inglesi all’esordio hanno battuto 41-36 la Scozia e sembrano alla portata della squadra di coach Brunello, che nell’ultimo anno ha dimostrato di essere in grado di esprimersi ad altissimo livello nella categoria. La sfida tra Inghilterra e Italia avrà inizio alle ore 20:00 a Gloucester e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go.