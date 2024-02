Infortunio Messi, la Federcalcio cinese cancella le amichevoli dell’Argentina

L’infortunio di Lionel Messi e la successiva indisponibilità nella tournée cinese dell’Inter Miami cambia anche il calendario dell’Argentina. La nazionale campione del mondo avrebbe dovuto affrontare la Nigeria a Hangzhou e la Costa d’Avorio a Pechino a marzo, ma la Federcalcio della Cina ha deciso di annullare le due amichevoli. Messi, 36 anni, aveva fatto sapere di non poter giocare in Cina a causa di un infortunio all’inguine, ma tre giorni dopo è sceso in campo al 60′ nel test in Giappone contro il Vissel Kobe. “Pechino non ha intenzione, per il momento, di organizzare la partita alla quale avrebbe dovuto partecipare Lionel Messi”, fa sapere la Federcalcio di Pechino.