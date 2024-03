Indian Wells, in attesa dell’esordio Jannik Sinner tira due calci al pallone con Rafael Nadal Jr. (VIDEO)

Jannik Sinner attende di fare il suo esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, che avverrà nella giornata di venerdì contro il vincente di Kokkinakis-Ofner. Ma nel deserto californiano gli spazi sono abbastanza ampi per intrattenersi in alcun modo. Famose, negli anni, le tante partite a calcetto giocate dai tennisti sul verde. E in questi video filmati da una spettatrice presente sul posto, si vede proprio il n°3 al mondo giocare un po’ con il pallone. Non da solo, però. Bensì con Rafael Nadal Jr, il piccolo primogenito di un anno e mezzo del campione maiorchino.

Awww 🥰 what can I say Rafael Nadal Jr took our heart ♥️. What a little adorable cute happy baby! Momma is so happy and proud as well. So lovely to see the moment with @janniksin . I think Baby Rafa has the athletic genes for sure 💪 @RafaelNadal @lawanda50 fun moments 🫶👊 pic.twitter.com/2LMYne3mbS

— KarenYTV3 (@karenytv3) March 6, 2024