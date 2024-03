Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 12 marzo con Sinner e Paolini

Il programma e gli orari di martedì 12 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Indian Wells 2024, sia Masters 1000 che Wta 1000. Due italiani impegnati negli ottavi ed entrambi sul campo principale: apre Jasmine Paolini, che cerca di proseguire il suo gran periodo di forma contro Potapova. Nel cuore della notte Jannik Sinner si troverà invece a sfidare l’idolo di casa Ben Shelton. Ecco tutte le partite in programma.

PROGRAMMA MARTEDI 12 MARZO

STADIUM 1

Ore 19:00 – (28) Potapova vs (13) Paolini

Non prima delle 21:00 – Marozsan vs (2) Alcaraz

Non prima delle 02:00 – (16) Shelton vs (3) Sinner

Non prima delle 04:00 – (1) Swiatek vs Putintseva

STADIUM 2

Ore 19:00 – (32) Lehecka vs (11) Tsitsipas

Non prima delle 21:00 – (22) Pavlyuchenkova vs (31) Kostyuk

a seguire – (6) Zverev vs (10) De Minaur

Non prima delle 02:00 – Kerber vs (WC) Wozniacki