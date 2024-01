Incredibile in Eurolega: Real Madrid vince dopo quattro overtime contro Anadolu Efes, record assoluto

Nella serata del 5 gennaio, il Real Madrid e l’Anadolu Efes fanno la storia dell’Eurolega. Prima del match, gli spagnoli erano dati come assoluti favoriti, dominando la classifica ormai da tempo, mentre i turchi occupano la quindicesima posizione nel ranking. Lo sport, però, non smette mai di stupire e ha regalato un grande spettacolo anche in questa occasione. Il match si dimostra subito acceso, con i padroni di casa inizialmente in vantaggio, tallonata però dagli avversari che sul finale del quarto tempo riescono anche nel sorpasso. La formazione spagnola risponde e pareggia negli ultimi secondi disponibili. Il punteggio è di 81-81 e si va agli overtime. Il primo tempo supplementare non fa che aprire ancor di più la partita e si conclude con le due squadre di nuovo in parità sul 91-91. Dunque, è necessario un secondo parziale aggiuntivo, che anche in questa occasione però non riesce a mettere un punto fermo all’incontro. Infatti, dopo l’overtime aggiuntivo, il risultato è di 102-102. Nella storia dell’Eurolega si aveva avuto la necessità di giocare un terzo overtime e le due formazioni pongono una pietra miliare nella storia del basket. Il terzo parziale, però, non riesce a sciogliere il nodo e termina 111-111. Infine, dopo tre ore di gioco, ecco che si proclama un vincitore nel quarto e ultimo supplementare. Il Real Madrid vince 130-126, ma gli avversari turchi possono consolarsi con la gloria e l’onore di una serata storica.