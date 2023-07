Hopman Cup 2023: la Croazia sorprende il Belgio, eliminata la Danimarca di un deludente Rune

Seconda giornata di Hopman Cup 2023 presso Nizza (Francia) e già c’è il primo verdetto. Si tratta dell’eliminazione della Danimarca, che dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera è stata battuta, sempre per 2-1, dai padroni di casa della Francia. Il copione è stato lo stesso del confronto precedente: singolare femminile vinto da Tauson (7-6 6-4 su Cornet), singolare maschile perso malamente da Rune (6-2 6-3 contro Gasquet) e doppio misto perso. Particolarmente emblematica quest’ultima sconfitta, maturata con un doppio 6-4, perché nel primo set Tauson e Rune erano avanti 4-0 prima di subire un parziale di 24 punti a 3. Eliminata dunque la Danimarca: ciò vuol dire che a contendersi la vetta del girone (e la qualificazione alla finale) Francia e Svizzera, con la prima nettamente favorita.

Nell’altro gruppo, che ha preso il via oggi, è subito arrivata una sorpresa. La Croazia ha infatti sconfitto per 2-1 il Belgio. Nonostante la sconfitta di Vekic, travolta con un doppio 6-2 da Mertens, Coric ha superato in tre set Goffin (6-3 2-6 10-4) e poi il doppio misto ha visto trionfare i croati per 7-6 3-6 10-6.