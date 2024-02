Highlights Virtus Bologna-Monaco 78-81: basket Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 89

La Virtus Bologna perde contro Monaco per 78-81. I bolognesi vivono un match di difficoltà, rimanendo in svantaggio per solo una manciata di punti. Questi i momenti salienti della partita, valida per la venticinquesima giornata di Eurolega: