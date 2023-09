Highlights Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15), Europei volley maschili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe

Il video con gli highlights di Italia-Svizzera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15), partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley. Altra vittoria per gli azzurri di De Giorgi, ancora imbattuti e primi a punteggio pieno. Italia che non è stata perfetta dall’inizio alla fine, anzi ha attraversato qualche piccolo passaggio a vuoto, ma nel complesso non ha corso grossi rischi ed ha meritato la vittoria. Positivi anche gli esordi di Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, mentre le garanzie si chiamano Yuri Romanò e Alessandro Michieletto. Di seguito il filmato del match.