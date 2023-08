Highlights Italia-Giappone 42-21, test match rugby maschile 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 28

Gli highlights di Italia-Giappone, sfida valevole come ultimo test match prima dei Mondiali di rugby 2023 in programma in Francia. Gli Azzurri battono 42-21 la formazione nipponica nell’ultimo test prima di trasferirsi in vista dell’esordio iridato tra pochi giorni. Grande prestazione in particolar modo nel finale, con il premio di giocatore dell’incontro andato ad Ange Capuozzo.