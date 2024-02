Highlights e gol Virtus Verona-Padova 1-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

La partita tra Virtus Verona e Padova termina 1-1. La Virtus si porta in vantaggio al 48′ con Gomez, ma sul finale Padova trova il pareggio dal dischetto grazie a Varas. Questi i migliori momenti del derby, valido per la ventiquattresima giornata di Serie C: