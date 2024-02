NBA 2023/2024: ritorno a Washington col botto per Beal, vincono Denver e Boston. Ok Fontecchio

Nessuna sorpresa nella notte italiana, in cui si sono disputate nove partite valide per la regular season NBA 2023/2024 e tutte e nove le favorite hanno rispettato il pronostico. Luci dei riflettori puntate su Bradley Beal, che al ritorno in quella che è stata la sua casa per anni, Washington, ha messo a referto 43 punti, guidando i suoi Phoenix Suns al successo contro gli Wizards per 140-112. Bene anche Orlando, che ha liquidato i Detroit Pistons (solo 2 punti per Gallinari), e Indiana, facile su Charlotte, mentre i Boston Celtics hanno schiacciato i Memphis Grizzlies per 131-91 grazie ai 34 punti di Jason Tatum, consolidando la propria leadership a Est.

Si allontanano dalla vetta invece i Milwaukee Bucks, battuti per 123-108 dagli Utah Jazz, che hanno fatto la differenza nel quarto e decisivo parziale (finito 40-13). Non è bastata la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo da 33 punti e 13 assist; per Simone Fontecchio, invece, che ha trascorso sul parquet 24 minuti, a referto 11 punti, 4 rimbalzi e un assist.

Hanno vinto infine le prime 4 a Ovest, dove rimane dunque invariata la classifica per quel che concerne le posizioni di vertice. I Minnesota Timberwolves hanno piegato tra le mura amiche gli Houston Rockets per 111-90 grazie ai 32 punti di Edwards. I Los Angeles Clippers hanno sbancato Miami per 103-95, trascinati dalle doppie doppie di Kawhi Leonard (25 punti e 11 rimbalzi) e James Harden (21 punti e 11 assist).

Denver parte male, ma recupera da -14 e batte Portland per 112-103: 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Nikola Jokic. Infine, hanno avuto bisogno dei supplementari gli Oklahoma City Thunder per avere la meglio dei Toronto Raptors. 135-127 il punteggio finale, determinato in parte da uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander: per lui 23 punti, 14 assist (season high), 9 rimbalzi e 3 stoppate.