Highlights e gol Manchester United-Siviglia 2-2: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Siviglia 2-2, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Clamoroso all’Old Trafford, dove i Red Devils sprecano due gol di vantaggio e gettano alle ortiche una vittoria che sembrava cosa fatta. Sabitzer fa esultare due volte i tifosi di casa, segnando una doppietta in 7 minuti, ma gli spagnoli non mollano e ottengono il pareggio. Decisive le reti di Navas all’85’ ed En Nesyri al 93′. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.