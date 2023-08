Highlights e gol Liverpool-Bournemouth 3-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Poliseno 58

Il video dei gol e degli highlights di Liverpool-Bournemouth, match della seconda giornata della Premier League 2023/2024. Prima vittoria in campionato dei Reds che si rendono protagonisti di una rimonta non semplicissima. Prima gli ospiti vanno in vantaggio con Semenyo, poi la rimonta con Diaz, Salah e Jota. Espulso invece Mac Allister. Si impone il Liverpool per 3-1.