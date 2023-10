Highlights e gol Liechtenstein-Bosnia 0-2: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 74

Gli highlights di Liechtenstein-Bosnia, partita valida per la qualificazione agli Europei 2024. La gara, finita 2-0 in favore della Bosnia, ha visto il Liechtenstein in difficoltà, mentre i bosniaci hanno amministrato una partita non semplice e interrotta diverse volte a causa dei fumogeni in campo.