Highlights e gol Albinoleffe-Mantova 1-0, andata playout Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 9

Gli highlights e i gol di Albinoleffe-Mantova, match valevole per l’andata dei playout del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione padrona di casa si è imposta 1-0 nei confronti della squadra ospite grazie alla rete messa a referto nel primo tempo da Jacopo Manconi. Una vittoria molto importante i vista della sfida di ritorno della prossima settimana sul campo dei biancorossi. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.