Highlights gigante maschile Schladming 2023: sci alpino (VIDEO)

Gli highlights video dello slalom gigante maschile di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. E’ Loic Meillard a conquistare il successo nella seconda prova in notturna sulla pista austriaca, davanti a Gino Caviezel e Marco Schwarz. Quattordicesimo posto per Hannes Zingerle, mentre l’altro italiano Giovanni Borsotti è diciottesimo.

Gli highlights della gara





L’arrivo in caduta di Zingerle