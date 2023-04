Highlights Gervonta Davis vs Ryan Garcia, pesi leggeri boxe 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 62

Il video con gli highlights dello scontro andato in scena nella notte italiana alla T-Mobile Arena di Las Vegas tra Gervonta Davis e Ryan Garcia. Il match ha visto il trionfo con un ko al settimo round da parte del 28enne di Baltimora, che si conferma tra i migliori pesi leggeri al mondo. Ma non demerita il 24enne di origini messicane, che partiva sfavorito e ha messo in mostra un’ottima boxe.